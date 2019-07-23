В Севастополе прошла 2-ая отчётная конференция ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина»

За год в социальных сетях и СМИ были размещены более 3000 публикаций о деятельности движения, указах и поручениях президента РФ.









7 апреля 2018 активистами гражданского штаба в СОШ№4 была установлена мемориальная доска гвардии капитану 2 ранга Юрию Саблину, в этом году оказано содействие в установке памятного бюста Герою СССР Астану Кесаеву.

25 апреля 2018 активистами общественного движения изготовлена и установлена мемориальная памятная доска погибшим при исполнении воинского долга на АПК «Курск» капитан-лейтенанту Андрею Васильеву и мичману Михаилу Бочкову, награждённым Орденами мужества (посмертно), при поддержке БФ «Мы-севастополцы».

9 мая в 2018 и 2019 годах проведены памятные мероприятия на Сапун-горе, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, организована полевая кухня для посетителей, мероприятие по возложению цветов, раздача памятных наклеек на автомобили.

1 июня 2018 делегация воспитанников ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» побывала в Москве. Насыщенную культурную и познавательную программу организовал представитель штаба в г.Москва Евгений Михайлюк.

22 июня 2018 членами движения организован памятный митинг-реквием, молебен на месте падения первой бомбы на Севастополь.

22 июля 2018 представители гражданского штаба в г.Москва приняли участие в организации Всероссийского празднования Дня бокса и усыновлении рекорда Гиннеса по массовой тренировке.

1 сентября 2018 члены гражданского штаба посетили воспитанников ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» с подарками.

1 сентября 2018 в «Севастопольском медицинском колледже им. Жени Дерюгиной» члены гражданского штаба открыли мемориальную доску мичману Виталию Романюку, моряку-подводнику АПК «Курск», погибшему при исполнении воинского долга 12 августа 2000 году в Баренцевом море.

30 сентября 2018 члены ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина» выступили соорганизаторами крымского музыкального фестиваля в г.Судак.

21 октября в средней образовательной школе №9 (ПГТ.Новоозёрное) активисты общественного движения установили мемориальную памятную доску моряку-подводнику АПРК «Курск» Михаилу Родионову, погибшему при исполнении воинского долга.

Ноябрь 2018 – благодаря спонсорской помощи совета штаба севастопольский спортсмен Александр Медведев был командирован в г.Москва на Всероссийский Кубок по К-1, где он завоевал титул Чемпиона России, заняв 1-ое место на соревнованиях.

Ноябрь 2018 – к 30 летию ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» (Детский дом) усилиями активистов штаба на территории учреждения установлена антивандальная спортивная площадка из 12 тренажёров, проведены праздничные мероприятия, организован сладкий стол, дети получили игрушки, новую обувь фирмы «Ecco», спортивный инвентарь. На праздник был приглашён специальный гость из столицы — русский богатырь Александр Муромский.

Активистами движения организованы адресные поздравления ветеранов ВОВ, ветеранов-подводников с юбилейными датами и днём рождения.

23 октября 2018 на творческом концерте Заслуженного актёра РФ Виктора Сухорукова решением Совета гражданского штаба и РОО «Севастопольская оборона» артист был отмечен памятной медалью «Народное ополчение Севастополя».

29 декабря 2018 активисты гражданского штаба организовали праздничные мероприятия для воспитанников ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».

7 декабря 2018 по инициативе ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», при поддержке МАНО «Ночные волки» и «Совета ветеранов народного ополчения республики Крым», создан Всероссийский оргкомитет по празднованию 5-ой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, впервые намечены совместные межрегиональные мероприятия по проведению праздничных мероприятий.

9 января 2019 – культурный комплекс «Корабел», проведён рождественский благотворительный концерт для особых детей Севастополя, страдающих аутизмом и синдромом Дауна. Были вручены сладкие подарки всем участникам.

7 февраля 2019 делегаты ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», организаций самообороны Севастополя, народного ополчения Крыма, кубанского казачества в Общественной палате Российской Федерации провели расширенное заседание Всероссийского оргкомитета по празднованию 5-ой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, с участием депутатов Государственной Думы, сенаторов Совета Федераций, представителей всероссийских общественных организаций, ветеранских объединений и других общественных деятелей.

24 декабря 2108 активисты ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», РОО «Севастопольская оборона», ВООВ «Боевое братство» отправили три тонны гуманитарного груза детям Донбасса: продукты питания, одежда, школьная форма, принадлежности, игрушки, спортивный инвентарь.

23 февраля 2019 в культурном комплексе «Корабел» организовано награждение бойцов отрядов самообороны Севастополя, народного ополчения Крыма и кубанских казаков памятными медалями «Ветераны спецслужб России – защитникам Крыма и Севастополя» с участием экс-заместителя директора ФСБ России, генерал-полковника Виктора Комогорова.

24 февраля 2019 активисты гражданского штаба и РОО «Оборона Севастополя» в филиале Нахимовского военно-морского училища провели торжественное мероприятие, посвященное событиям «Русской весны», наградили участников памятными медалями.

7 марта в Кремле представители ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина» приняли участие в юбилейной встрече «Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин»». Было принято решение назначить Александра Синявского руководителем регионального отдела ассоциации в Севастополе, а Армена Мартояна — в РК Крым.

В рамках празднования 5-ой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией активисты гражданского штаба, участники событий 2013-2014 годов, наградили памятными медалями и орденскими знаками более 3000 ополченцев. Более 5000 отмечены благодарственными письмами, изготовлены 2 ролика о тех событиях, организована фотовыставка, проведены несколько десятков круглых столов в различных регионах страны.

16 марта 2019 на территории МАНО «Ночные волки» (гора Гасфорта) впервые организовано Всероссийское межрегиональное мероприятие, посвященное празднованию 5-ой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

В течение года оказывалась регулярная материальная помощь севастопольскому спортсмену, ветерану МС Леониду Рубелю, который постоянно занимал призовые места, включая первые, на международных соревнованиях по самбо и дзюдо.

В течение всего периода активисты ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина» принимали участие в различных благотворительных проектах, помогали тяжело больным детям, представителям образовательных, спортивных и военно-патриотических организаций.