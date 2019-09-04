В Севастополе прошло посвящение в студенты (ФОТО)

4 сентября 2019     15
В Севастополе прошло посвящение в студенты (ФОТО)

Двадцать пятый юбилейный набор студентов провел Институт экономики и права (филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в Севастополе.

Торжественная, вместе с тем яркая и задорная, церемония посвящения в студенты прошла в стенах Севастопольского академического театра танца имени Вадим Елизарова, который расположен на Приморском бульваре в историческом центре города-героя Севастополь.

За четверть века у Института сложились уже многие хорошие традиции. Однако из них – праздник посвящения. Ежегодно он начинается с экскурса в историю Института и Академии. Узнать историю своего будущего альма-матер вчерашним абитуриентам, а сегодня первокурсникам помогают студенты.

В этом году «проводниками» в мир знаний были второкурсники Евгений Данилов, Анастасия Гридасова и Сергей Калиберда.

Они рассказали, что Институт был первым российским вузом в Севастополе еще задолго до возвращения города в родную гавань и всегда работал по российским образовательным программам, обучая в тот период в первую очередь гражданских специалистов российского Черноморского флота, членов семей моряков-черноморцев.

Многие сотрудники и студенты вуза приняли активное участие в событиях Русской весны, организации и проведении исторического референдума 2014 года, помогали в оформлении российских паспортов для севастопольцев.

С молодым юмором и задором ведущие познакомили своих будущих коллег со студенческими традициями и привели к клятве студента.

Мало быть хорошим малым –

Стану профессионалом!

Это я решаю твердо,

Это заявляю гордо!

Это путь к моей удаче и не может быть иначе.

Прочь сомнения и грусть!

Быть студентом я клянусь.

О принципах работы вуза, который поможет нынешним первокурсникам стать востребованными в современном мире профессионалами, рассказал директор Института, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, член Ученого Совета Академии труда и социальных отношений, председатель общественного совета судебных приставов в Севастополе Сергей Шестов.

Поздравить первокурсников профсоюзного вуза пришли давние партнеры и добрые друзья института – председатель Севастопольского объединения организаций профсоюзов, выпускник института Вадим Богачев, первый заместитель начальника Главного управления Государственного казначейства в Севастополе, председатель аттестационной комиссии по направления подготовки «Экономика» 2019 годаТатьяна Агафонова, а также руководитель учебного центра компании «Ваш консультант» Дмитрий Городничий.

Самые теплые и добрые слова нашли для своих будущих подопечных кураторы групп, которые все эти годы будут самой надежной опорой и поддержкой для студентов.

По традиции, символические главные документы каждого студента – зачетную книжку и студенческий билет, а также Ключ знаний – директор Института Сергей Шестов передал представителям «нового пополнения» вуза по трем направлениям подготовки – Дарье Кирилюк, Бажене Литвиненко и Сергею Херсонец.

А заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Ульянова вручила сертификаты на скидку по оплате обучения в первом семестре студентам, продемонстрировавшим наивысший балл на вступительных экзаменах.

Лиричные вокальные номера участниками торжественной церемонии подарили студентка 4-го курса, лауреат регионального этапа 27-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Анастасия Кучина, студентки Дарья Якубова и Анастасия Гридасова. А солисты Театра танца и первокурсница Эльмира Абульгасанова исполнили зажигательные танцы.

Завершилась церемония исполнением старинного гимна профессуры и студентов «Гаудеамус».

Источник: Портал Информер

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