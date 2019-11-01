В Севастополе пьяный мужчина набросился на водителя троллейбуса

Сотрудники Росгвардии, отреагировав на вызов «тревожной кнопки», задержали мужчину, напавшего на водителя троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

«Все оборудование настроено и отлично функционирует. Сегодня появился первый результат эксплуатации опытной системы общественной безопасности. Эксперимент способствует предотвращению правонарушений в общественном транспорте и в целом снизит криминогенную обстановку в городе. У севастопольцев теперь прибавилось уверенности в том, что их безопасность под надежной охраной», – рассказал начальник главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Степан Гайдаржийский.

В ведомстве отметили, что сигнал о происшествии поступил в пункт централизованного наблюдения вневедомственной охраны.

На место происшествия направились сотрудники Росгвардии, которые задержали явно нетрезвого мужчину 1975 года рождения. Он набросился на водителя с кулаками.

Кроме того, задержанный ранее был осужден за грабеж, причинение вреда здоровью несовершеннолетнему, а также за незаконное изготовление, приобретение и сбыт наркотических средств. Задержанный передан полиции.

В Росгвардии подчеркнули, что к подобной системе безопасности подключили общественный транспорт Севастополя, Санкт-Петербурга и Волгограда. Кроме общественного транспорта «тревожные кнопки» планировалось установить и в автомобилях «скорой помощи».

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 330

Источник: Портал Информер