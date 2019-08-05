В Севастополе работают пять бригад по очистке ливневой канализации

5 августа 2019     20
В Севастополе работают пять бригад по очистке ливневой канализации

В связи с увеличением количества осадков, служба ливневой канализации «Водоканала» переведена на усиленный режим работы. На сегодня задействовано пять бригад. Об этом сообщил на аппаратном совещании и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Сейчас осуществляется объезд всех сложных территорий, где требуется контроль, поскольку листва иногда попадает на решетки ливневой канализации, что требует их оперативной очистки. Бригады работают в постоянном режиме и оснащены специализированной техникой для откачки большого количества воды», – сказал Тарасов.

По его словам, критических ситуаций, связанных с водоотвидением, в городе не наблюдалось. За прошедшие выходные работники коммунальных служб держали ситуацию под своим контролем. Места в городе, требующие пристального внимания, (например, спуск Котовского) системно мониторились.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что во избежание нарушения работы системы водоотведения, осматривать на предмет засорения ливневые стоки, коммунальные службы должны постоянно, не дожидаясь осадков.


Понедельник, 5 августа 2019 г. 183

Источник: Портал Информер

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