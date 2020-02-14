В Севастополе рабочий украл электроинструмент на сумму в 50 тысяч рублей

Житель Севастополя сообщил в полицию о пропаже электроинструмента.Выяснилось, что ими завладел 33-летний рабочий, которого мужчина нанял для строительно-ремонтных работ на территории своего дома.

«Злоумышленник попросил хозяина домовладения одолжить ему на некоторое время фрезеровальную машину и шлифовальный станок, чтобы использовать их для ремонта своей квартиры. Доверчивый гражданин, не подозревая обмана, отдал в распоряжение мужчины своё имущество. Злоумышленник, заполучив электроинструменты, скрылся и больше не выходил на связь», – сообщила пресс-служба МВД по Севастополю.

Примерная стоимость инструментов – 50 тысяч рублей. Похищенное наёмный рабочий сдал в комиссионный магазин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 208

Источник: Портал Информер