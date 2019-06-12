В Севастополе развернули самый большой флаг России

12 июня, в День России, в Севастополе активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» вместе с жителями и гостями города развернули самый большой флаг Российской Федерации.

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Главный символ государства развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос».

Площадь флага составляет 2400 кв. м., его длина – 60 метров, ширина – 40 метров. В акции приняли участие более 100 севастопольцев и гостей города.

По словам секретаря Севастопольского регионального отделения ЕР, депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина, для всей России сегодняшний праздник стал уже привычным.

«А севастопольцы, ни на день не переставая быть русскими, своим мужеством и патриотизмом 5 лет назад сделали этот праздник для Севастополя и Крыма государственным. Для Севастополя это особый день. Хочу поздравить всех севастопольцев с Днем России! Мы – единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника «Солдат и Матрос», потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа», – сказал Саблин.

Активист Молодежного совета при региональном отделении «Единой России» Денис Холодков рассказал о том, как была придумана эта акция.

«Именно поэтому мы решили развернуть здесь самый большой флаг нашего государства», – сказал Холодков.

Флешмоб в честь Дня России сопровождал торжественный военный оркестр, который исполнил гимны Севастополя и России.