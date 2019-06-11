В Севастополе развернут гигантский флаг России

Завтра, 12 июня, в День России, Молодежный совет при Севастопольском региональном отделении Партии «Единая Россия» развернет гигантский флаг Российской Федерации.

Размер флага: 40 на 60 м, его площадь – 2400 кв.м.

Мероприятие пройдет на площадке перед памятником Солдату и Матросу.

Также в рамках мероприятия победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель Росгвардии Севастополя Сергей Колбин поздравит с Днем рождения севастопольцев, родившихся 12 июня 2014 года.

В мероприятии примет участие Секретарь Севастопольского регионального отделения Партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

Начало мероприятия: 12:00.