В Севастополе развивается услуга соцтакси

На сегодняшний день перевозку севастопольцев с ограниченными возможностями здоровья осуществляют четыре спецавтомобиля оборудованных электроподъемниками.

За прошедший год горожанами совершено 5839 поездок. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила начальник отдела инвалидов департамента труда и социальной защиты населения Элеонора Баринова.

«Мы отмечаем увеличение частоты пользования «соцтакси». Для сравнения, в 2018 году таких перевозок было совершено 3350. Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, расширен перечень граждан, имеющих право на бесплатные поездки.

Во-вторых, в два раза увеличен перечень социально-значимых объектов. Ранее был также изменен график работы соцтакси. У севастопольцев появилась возможность пользования такси круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. При внесении изменений учитываются обращения граждан и общественных организаций инвалидов города», — сказала Баринова.

По ее словам, формирование путевых листов происходит ежедневно по прямым заявкам в диспетчерскую службу, а также по заявлениям на конкретную дату.Севастопольцы могут совершить поездку от места жительства к 32 видам социально значимых объектов, расположенных на территории города. Кроме того, бесплатно можно поехать и за пределы субъекта: к ж/д и авто вокзалам, а также в аэропорт Симферополя.

Баринова напомнила, что услуга «соцтакси» предоставляется инвалидам I группы, II и III группы, имеющим ограничение способности к передвижению, инвалидам II группы по зрению, детям-инвалидам, инвалидам войны, лицам старше 80 лет, имеющим III группу инвалидности, а также сопровождающим.

«Услуга оказывается бесплатно. Севастопольцы с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 6 бесплатных поездок в месяц. Поездки на гемодиализ, химиотерапию, иммуносупрессивную терапию, генно-инженерную терапию по направлению врача, не ограничены количеством бесплатных поездок», — отметила Баринова.

В целях возмещения недополученных доходов поставщикам услуги «соцтакси» в 2019 году финансирование увеличилось почти до 10 млн рублей. В этом году на эти цели в бюджете города предусмотрено 12,3 млн рублей.







Понедельник, 13 января 2020 г. 44

Источник: Портал Информер