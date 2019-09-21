В Севастополе разжигают конфликт «примирением» в Гражданской войне

Церемонию открытия закладного камня на месте планируемого памятника «примирения» между «красными» и «белыми» в Гражданской войне провели первые лица Севастополя совместно с почетными гостями сегодня, 20 сентября, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на сайт правительства Севастополя.В мероприятии приняли участие министр культуры России Владимир Мединский, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, кинорежиссер Никита Михалков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Куликов, представители Черноморского флота и ветераны.
Установить памятник планируют на берегу Карантинной бухты с видом на Херсонес Таврический в ноябре 2020 года, к 100-летию «Русского исхода».«Отсюда, от берегов Крыма и Севастополя, ушли корабли с остатками русской армии, ни в одной Гражданской войне не бывает победителей, всегда все проигравшие. Одни получили разруху, голод, миллионы бездомных детей, а другие лишились своей родины, но все хотели свободы и справедливости. Этот памятник очень актуален. Он не только том, что было 100 лет назад, он о том, что может быть сегодня и завтра», — с такими словами Владимир Мединский обратился к участникам церемонии.
Кинорежиссер Никита Михалков признал, что к установке памятника «примирения» среди севастопольцев и россиян в целом разное отношение, и далеко не все поддерживают инициативу его установки.«Я понимаю, что к этому событию у всех будет разное отношение, но мы не можем позволить себе ошибки в оценке того, что происходило сто лет назад», — заявил Михалков.
По его словам, Гражданская война расколола нашу страну и стала большим несчастьем, чем Великая Отечественная война.
«Дело не в количестве жертв, а в смысле этих жертв. Когда вы ведете войну с внешним врагом, консолидируетесь ради общей победы — это святое дело, и никто не может оспорить значение и смысл. А когда идет Гражданская война, то люди как бы отстаивают свою правду, а в результате теряют все, и правду в том числе. И сегодня необходимо понимать, что любая искра, которая разожжет противостояние внутри страны, может стоить катастрофы не только нам, но и всему миру», — заключил Михалков.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, недавно занявший свой новый пост, рассказал о том, что территория вокруг нового памятника будет благоустроена и станет новым общественным пространством.
«На месте установки памятника возникнет новое общественное пространство без заборов и строек, куда можно будет прийти и подумать об истории, о тех событиях, которые 100 лет назад происходили в нашей стране, и в нашем городе», — рассказал Развожаев.
По его словам, общественность дает неоднозначную оценку установке памятника к 100-летию «Русского исхода».
Напомним, что инициатором установки так называемого памятника «примирения» в Севастополе выступает Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого и является министр культуры РФ Владимир Мединский.
Напомним также, что весной 2017 года в Севастополе разгорелся скандал в связи с попыткой местных властей установить так называемый памятник «примирения» и создать парк «Русского исхода». Против создания парка и установки памятника без проведения широкого общественного обсуждения выступила многочисленная городская общественность, в том числе и движение «Суть времени».
Массовые общественные протесты севастопольцев — многочисленные круглые столы, митинги, пикеты, собранные подписи граждан — привели к тому, что представители законодательной и исполнительной власти города признали идею установки памятника «примирения» тогда несвоевременной. Более того, президент России Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Севастополь в августе 2017 года дал поручение местному правительству исполнить волю граждан и взять под особый контроль вопрос строительства городского парка, посвященного героям Великой Отечественной войны, вместо парка «Русского исхода», а также мемориального комплекса второй Героической обороны Севастополя. Сегодня поручение президента всё еще остается невыполненным.Отметим, что и сам министр культуры РФ Владимир Мединский накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что установка так называемого памятника «примирения» в Севастополе отложена на неопределенный срок. Он отметил, что до окончания президентских выборов этот вопрос уж точно подниматься не будет.
Суббота, 21 сентября 2019 г. 143
Источник: Портал Информер