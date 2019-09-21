В Севастополе разжигают конфликт «примирением» в Гражданской войне

Церемонию открытия закладного камня на месте планируемого памятника «примирения» между «красными» и «белыми» в Гражданской войне провели первые лица Севастополя совместно с почетными гостями сегодня, 20 сентября, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на сайт правительства Севастополя.

В мероприятии приняли участие министр культуры России, врио губернатора Севастополя, кинорежиссер, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представители Черноморского флота и ветераны.Установить памятник планируют на берегу Карантинной бухты с видом на Херсонес Таврический в ноябре 2020 года, к 100-летию «Русского исхода».— с такими словами Владимир Мединский обратился к участникам церемонии.Кинорежиссер Никита Михалков признал, что к установке памятника «примирения» среди севастопольцев и россиян в целом разное отношение, и далеко не все поддерживают инициативу его установки.— заявил Михалков.

По его словам, Гражданская война расколола нашу страну и стала большим несчастьем, чем Великая Отечественная война.

«Дело не в количестве жертв, а в смысле этих жертв. Когда вы ведете войну с внешним врагом, консолидируетесь ради общей победы — это святое дело, и никто не может оспорить значение и смысл. А когда идет Гражданская война, то люди как бы отстаивают свою правду, а в результате теряют все, и правду в том числе. И сегодня необходимо понимать, что любая искра, которая разожжет противостояние внутри страны, может стоить катастрофы не только нам, но и всему миру», — заключил Михалков.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, недавно занявший свой новый пост, рассказал о том, что территория вокруг нового памятника будет благоустроена и станет новым общественным пространством.

«На месте установки памятника возникнет новое общественное пространство без заборов и строек, куда можно будет прийти и подумать об истории, о тех событиях, которые 100 лет назад происходили в нашей стране, и в нашем городе», — рассказал Развожаев.

По его словам, общественность дает неоднозначную оценку установке памятника к 100-летию «Русского исхода».

Напомним, что инициатором установки так называемого памятника «примирения» в Севастополе выступает Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого и является министр культуры РФ Владимир Мединский.

Напомним также, что весной 2017 года в Севастополе разгорелся скандал в связи с попыткой местных властей установить так называемый памятник «примирения» и создать парк «Русского исхода». Против создания парка и установки памятника без проведения широкого общественного обсуждения выступила многочисленная городская общественность, в том числе и движение «Суть времени».

Массовые общественные протесты севастопольцев — многочисленные круглые столы, митинги, пикеты, собранные подписи граждан — привели к тому, что представители законодательной и исполнительной власти города признали идею установки памятника «примирения» тогда несвоевременной. Более того, президент России Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Севастополь в августе 2017 года дал поручение местному правительству исполнить волю граждан и взять под особый контроль вопрос строительства городского парка, посвященного героям Великой Отечественной войны, вместо парка «Русского исхода», а также мемориального комплекса второй Героической обороны Севастополя. Сегодня поручение президента всё еще остается невыполненным.Отметим, что и сам министр культуры РФ Владимир Мединский накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что установка так называемого памятника «примирения» в Севастополе отложена на неопределенный срок. Он отметил, что до окончания президентских выборов этот вопрос уж точно подниматься не будет.





Суббота, 21 сентября 2019 г. 143

Источник: Портал Информер