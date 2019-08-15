В Севастополе разрабатывается беспилотник для исследования морских глубин

Прототип беспилотного аппарата для автоматического измерения глубины небольших водоемов разрабатывают на кафедре технической экспертизы и управление качеством Политехнического института Севастопольского государственного университета.
Этот не серийный образец будет оснащён аппаратным и программным обеспечением для батиметрической аппаратуры.
«Когда наша работа будет завершена, университет сможет производить работы для военных или экологической службы. Мы будем размещать их приборы на нашем аппарате и обеспечивать их работу в труднодоступных местах акваторий: в небольших бухтах или загрязненных озерах, куда подводную лодку с экипажем нерентабельно привозить. За счет компактности аппарата это гораздо дешевле и быстрее», – сказал руководитель проекта, доцент кафедры Владимир Никишин.
На беспилотнике можно будет размещать и другое измерительное оборудование. Например, по контролю солености воды. Сейчас ученые проводят испытания в бухте Голландия.
Работы по созданию аппарата должны завершиться в декабре этого года.
Сумма внутреннего гранта, выданного СевГУ на разработку программно-аппаратного комплекса, составляет 1 миллион рублей.
Четверг, 15 августа 2019 г. 132
Источник: Портал Информер