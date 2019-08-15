В Севастополе разрабатывается беспилотник для исследования морских глубин

15 августа 2019     14
В Севастополе разрабатывается беспилотник для исследования морских глубин

Прототип беспилотного аппарата для автоматического измерения глубины небольших водоемов разрабатывают на кафедре технической экспертизы и управление качеством Политехнического института Севастопольского государственного университета.

Этот не серийный образец будет оснащён аппаратным и программным обеспечением для батиметрической аппаратуры.

«Когда наша работа будет завершена, университет сможет производить работы для военных или экологической службы. Мы будем размещать их приборы на нашем аппарате и обеспечивать их работу в труднодоступных местах акваторий: в небольших бухтах или загрязненных озерах, куда подводную лодку с экипажем нерентабельно привозить. За счет компактности аппарата это гораздо дешевле и быстрее», – сказал руководитель проекта, доцент кафедры Владимир Никишин.

На беспилотнике можно будет размещать и другое измерительное оборудование. Например, по контролю солености воды. Сейчас ученые проводят испытания в бухте Голландия.

Работы по созданию аппарата должны завершиться в декабре этого года.

Сумма внутреннего гранта, выданного СевГУ на разработку программно-аппаратного комплекса, составляет 1 миллион рублей.


Четверг, 15 августа 2019 г. 132

Источник: Портал Информер

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