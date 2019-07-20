В Севастополе разыскивают собственников участков

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя напоминает жителям города, что 29 июля истекает срок для подачи документов, подтверждающих право собственности на участки, которые подлежат изъятию для государственных нужд в целях строительства 8 этапа трассы Таврида.
На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о собственниках 38 участков.
Для того чтобы права этих собственников были учтены при изъятии, им необходимо предоставить соответствующие документы в департамент.
За консультацией касательно изъятия можно обратиться по адресу: ул. Советская, 9, каб. 21 или по телефону 8 (692) 54-36-83 с 9:00 до 18:00 по будням, а также по электронной почте dizo@sev.gov.ru.
Источник: Портал Информер
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