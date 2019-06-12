В Севастополе расписывали морские камни (ФОТО)

11 июня в малом выставочном зале Культурно-информационного центра руководитель любительского объединения декоративно-прикладного творчества Екатерина Рабиевская провела мастер-классе по росписи морских камней.

«Рисунки или росписи на камнях как вид изобразительного искусства возникли еще на заре человечества. Первобытные люди рисовали на камнях таинственных животных или явления природы, веря, что они будут оберегать их. Так появилось одно из первых направлений в искусстве. Несмотря на то, что в современном обществе самым популярным видом досуга являются гаджеты, креативные и талантливые люди дали вторую жизнь одному из красивейших занятий – росписи на камнях. Я рада, что с каждым днем этот вид деятельности стремительно набирает популярность среди ценителей рукотворного мастерства», – рассказала Е.Рабиевская.

Темы рисунков ребята выбирали сами. Все, что потребовалось нашим начинающим художникам — это богатое воображение и энтузиазм. Источником вдохновения послужили многочисленные работы мастеров, фото красивых камешков.

Это и забавные коты, обитатели морских глубин, мудрые совы, пчёлки, цветы, бабочки, лягушки, божьи коровки.

Фантазируя, юные художники использовали морские камни разных размеров и формы. Дети остались довольны своими шедеврами, им очень понравился процесс рисования. А потому, они взяли с собой еще чистые камушки, чтобы повторить творческий эксперимент дома вместе с родителями.

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Фото Екатерины Мокрецовой–>

Источник: Портал Информер