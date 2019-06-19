В Севастополе рассмотрят обращения граждан по кадастровой стоимости недвижимости

Специалисты ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» проводят консультации жителей по итогам определения кадастровой стоимости недвижимого имущества. По словам директора департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, предварительная кадастровая оценка определена в отношении более 200 тыс объектов недвижимости.

«С 2021 года собственники недвижимости – физические лица – будут уплачивать налог на имущество от его кадастровой стоимости. Чтобы севастопольцы уплачивали справедливые и обоснованные налоги за свое имущество, уже сегодня Правительство Севастополя проводит консультационную работу с гражданами, а также рассматривает предложения, касающиеся предварительных результатов проведенной кадастровой оценки объектов», – отметил Зайнуллин.

Свои предложения севастопольцы могут предоставить в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» лично, а также почтовым отправлением или в электронном виде.

«Ознакомиться с предварительными итогами проведенной кадастровой оценки недвижимого имущества и посмотреть стоимость своей квартиры, гаража, дачного домика жители города могут на официальном сайте нашего Центра. Если установленная кадастровая стоимость объекта не устроит собственника, ему следует обратиться к нам за консультацией. –>

Если будет выявлено, что стоимость объекта определилась на основании некорректных сведений, то попросим предоставить уточняющую декларацию, если же сведения верны, но собственник все равно не согласен с кадастровой стоимостью своего имущества, то можно будет предъявить договор купли-продажи объекта.

Очень важно прийти к обоюдному решению и определить справедливую кадастровую стоимость имущества», – отметил руководитель Центра Олег Мокрушин.

К замечаниям и предложениям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие некорректных фактов, использованных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Замечания севастопольцев принимаются с 14 июня по 2 августа 2019 года.