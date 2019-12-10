В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ

Число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией за минувшую неделю увеличилось на территории Севастополя и уменьшилось в Республике Крым. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

«В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1 946 человек, показатель на 10 тысяч населения – 44,9. Уровень заболеваемости гораздо выше, чем в прошлом году, тем не менее, заболеваемость не достигла эпидемических значений», – сообщает пресс-служба управления.

В Республике Крым заболеваемость населения ОРВИ составила показатель 31,8 на 10 тысяч человек.

На предыдущей неделе Роспотребнадзор сообщал, что уровень заболеваемости на 10 тысяч населения в Севастополе составляет 42,9, а в Крыму – 32,6.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 51

Источник: Портал Информер