В Севастополе расширен перечень медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье

6 декабря 2019     7
В Севастополе расширен перечень медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье

Соответствующее постановление принято 5 декабря на заседании правительства Севастополя под председательством врио губернатора Михаила Развожаева.

«Возмещение платы за аренду жилья позволит привлечь на рабочие места высококвалифицированных специалистов – медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Мы расширяем перечень специалистов, которым полагаются эти выплаты. Дополнительно включены врачи-терапевты, участковые, педиатры и врачи общей практики. Все те, кто непосредственно оказывают медицинскую помощь в первичном звене здравоохранения», – сказала заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина Кормачева.

Медицинским работникам компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц на наем жилья. В целом на эту программу выделено 2,7 млн рублей.

Напомним, в Севастополе действует комплекс мер, направленных на ликвидацию кадрового дефицита.

Врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для работы в Севастополе по особо востребованным специальностям, единовременно выплачивается 1 млн рублей, фельдшерам – 500 тыс. рублей.

Врачам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных медицинских учреждениях города Севастополя, выплачивается 5 000 рублей, среднему медперсоналу – 3 000 рублей.

Участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики (семейной медицины), врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получают региональные доплаты в размере 5 000 рублей, фельдшеры скорой медицинской помощи – 3000 рублей, медицинские сестры, состоящие в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах скорой медицинской помощи и участковые медицинские сестры – 2500 рублей.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 213

Источник: Портал Информер

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