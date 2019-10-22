В Севастополе реализуется масштабный проект от «ИнтерСтрой»





В Севастополе на улице Токарева идет активное строительство крупнейшего в Севастополе семейного микрорайона – жилого квартала «Доброгород» от компании «ИнтерСтрой».

Новый объект с современными домами и неповторимой атмосферой расположен в считанных минутах езды от центра города. Здесь будут созданы все условия для спокойного и приятного проживания: уютные дворы комплекса полностью освободят от машин, а «умные» технологии обеспечат комфорт и безопасность жителей.

Здания спроектированы в едином архитектурном стиле со специально разработанным дизайном и цветовой гаммой. В ЖК «Доброгород» применяется технология вентилируемых фасадов, которая сохраняет тепло зимой и защищает от перегрева летом.

Здесь предлагается широкий выбор планировок, в том числе самый востребованный в настоящий момент сегмент на рынке – компактные студии, которые особенно придутся по вкусу молодежи.

В шаговой доступности от ЖК «Доброгород» расположен Соловьевский рынок, ТЦ «Авангард», социальные объекты – школы, детский сад и поликлиника. В считанных минутах езды находятся крупнейшие торговые центры города: «Муссон» и «Лаванда», а всего в нескольких километрах располагается знаменитый Парк Победы и самый популярный в Севастополе городской пляж.

«Умный» квартал

ЖК «Доброгород» станет первым в городе «умным» кварталом. Это проект по созданию комфортной городской среды с помощью современных интеллектуальных технологий.

В частности, здесь будет установлено:

· «умное» видеонаблюдение по периметру комплекса;

· контроль доступа в дома;

· Wi-Fi во дворе;

· зарядные USB-станции для гаджетов;

· «умное» освещение с датчиками движения.

Надежность монолитного строительства, идеальное расположение и вся необходимая инфраструктура делают ЖК «Доброгород» оптимальным выбором для жизни с семьей и встреч с друзьями.

По вопросу приобретения квартир можно обращаться в отдел продаж компании «ИнтерСтрой»: +7 (978) 77-1111-7







Вторник, 22 октября 2019 г. 275

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Источник: Портал Информер