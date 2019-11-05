В Севастополе реконструируют пассажирский причал

Причал №65 в бухте Троицкой предназначен для швартовки пассажирских катеров. Гарантия после сдачи в эксплуатацию составит 10 лет. Работы по реконструкции сегодня проконтролировал и.о. директора департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«По темпу работы и подготовленным материалам к строительству видно, что подрядчик успевает в срок. В декабре пирс должен быть сдан в эксплуатацию. В процессе проектирования сейчас находится еще ряд причалов, в том числе Графская пристань, 147-й причал, причал в Артбухте, а также 115-й, 57-й. Уже в следующем году приступим к выполнению строительно-монтажных работ», – прокомментировал Илларион Гапицонов.

В настоящее время работы выполняет подрядная организация ООО «НПЦ Реставрация».

«На сегодняшний день ведется работа на верхней части причала. Установка ригелей – основных несущих металлических каркасов причала и устройство монолитной плиты причала. Останется установить ограждение, опоры освещения, швартовые и отбойные устройства», – рассказал технический директор фирмы-подрядчика Евгений Данилкин.

Пассажирский причал №65 по условиям контракта должен быть сдан в декабре 2019 года.







Вторник, 5 ноября 2019 г. 108

Источник: Портал Информер