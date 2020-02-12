В Севастополе самая высокая инфляция в ЮФО

12 февраля 2020     19
В Севастополе самая высокая инфляция в ЮФО

Среди регионов Южного федерального округа стоимость фиксированного набора товаров и услуг за январь текущего года больше всего выросла в Севастополе.Он подорожал более, чем на 1% в сравнении с декабрём 2019 года.

«Город федерального значения Севастополь. Стоимость набора в расчете на месяц – 16 249 рублей. Изменение стоимости набора к декабрю предыдущего года – 101,29%», – указано в материалах Крымстата.

При этом в Республике Крым такой набор за месяц немного подешевел – на 0,05%. Это единственный регион в ЮФО, где произошло снижение его цены.

В среднем по округу набор подорожал на 0,29%, по РФ – на 0,39%.

По итогам января Севастополь сохранил второе место в ЮФО по дороговизне фиксированного набора после Краснодарского края.

Крымстат отмечает, что стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения является показателем, который может быть использован как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения, отражая сложившийся уровень цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары, а также услуги.



Среда, 12 февраля 2020 г. 98

Источник: Портал Информер

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