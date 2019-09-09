В Севастополе сгорели пять балконов

9 сентября 2019     21
В Севастополе сгорели пять балконов

9 сентября в 10 часов 51 минуту в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что на Северной стороне города на площади Захарова горит один из балконов пятиэтажного дома.

По указанному адресу оперативно были направлены силы МЧС России: две автоцистерны и одна автолестница 3-й пожарно-спасательной части, автоцистерна 5-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения.

Уже через три минуты огнеборцы прибыли к месту и, сформировав два звена ГДЗС, приступили к тушению пожара и эвакуации жильцов многоквартирного дома.

Всего на свежий воздух выведены 27 человек и одна собака. На тушение поданы два ствола-Б.

Было установлено, что возгорание случилось на балконе, который расположен на втором этаже здания, от огня пострадала также смежная с ним комната и ещё четыре соседних балкона. Общая площадь пожара составила 50 м².

Благодаря слаженным, умелым и точным действиям спасателей быстро была произведена локализация пожара и выполнена ликвидация открытого горения.

Полностью пожар ликвидирован в 12:00. Погибших и пострадавших нет.

Всего на месте происшествия работали от территориальной подсистемы РСЧС 24 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС по городу Севастополю 14 человек личного состава и 5 единиц техники.


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 286

Источник: Портал Информер

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