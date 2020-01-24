В Севастополе сгорел торговый павильон

24 января 2020     18
В Севастополе сгорел торговый павильон

Пожар произошел сегодня на севастопольском рынке «Чайка». Там загорелся торговый павильон. Сотрудники рынка пытались самостоятельно потушить огонь, но не смогли этого сделать.

«В 9.26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о том, что на территории рынка «Чайка» горит торговый павильон. По прибытии было установлено, что пожар происходит на кровле киоска, торгующего выпечкой», — сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр.Спасатели подали к очагу ствол высокого давления, выполнили эвакуацию материальных ценностей. Пожар был потушен в 9.43. Всего на месте работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава.



Пятница, 24 января 2020 г. 183

Источник: Портал Информер

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