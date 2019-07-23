В Севастополе сдают вагоны для бюджетных туристов

23 июля 2019     27
В Севастополе сдают вагоны для бюджетных туристов

Предприимчивые севастопольцы начали сдавать бюджетным туристам купе и койко-места в железнодорожных вагонах. Об этом говорится в объявлении, которое появилось на сайте «Авито».

Сообщается, что сдаются купе и койко-места в вагоне, который находится недалеко от пляжа «Звездный берег» (село Орловка, Севастополь).

От номера до моря – всего 15 минут.

Авторы объявления утверждают, что вагон оборудован системой контроля климата, а рядом с ним есть магазин, ресторан, мангальная, беседки для отдыха и танцевальная площадка.

Номер со всеми удобствами–>

Стоимость одного места составляет от 250 рублей в сутки, возможно проживание с питанием. Кроме того, гостям города предлагают трансфер из аэропорта.

Источник: Портал Информер

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