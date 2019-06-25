В Севастополе семь выпускников набрали 100 балов на ЕГЭ

Традиционно учебный год в Севастополе завершила ежегодная церемония награждения выпускников общеобразовательных школ города медалью «За особые успехи в учении». Золотыми медалистами в этом году стали 185 выпускников, в числе которых, 7 человек набравшие максимальные 100 баллов Единого государственного экзамена.

И.о. заместителя губернатора Севастополя Андрей Шишкин поздравил выпускников с достижением высоких результатов в учебе, а также вручил благодарственные письма губернатора.

«Дорогие выпускники! Вы успешно преодолели важный жизненный рубеж – с успехом окончили школу и доказали, что вы лучшие. Теперь настала пора ответственных, самостоятельных решений. Впереди – множество «открытых дверей», долгая и дорога к новым вершинам. Хотелось бы пожелать сегодняшним выпускникам уверенности в себе и удачи, что в дальнейшем непременно приведет к поставленной цели», – сказал Андрей Шишкин.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие директор департамента образования Игорь Белозеров, педагоги и родители выпускников.

Максимальный бал на ЕГЭ по профилю «русский язык» удалось набрать выпускникам билингвальной гимназии № 2 Анастасии Алборовой, средней общеобразовательной школы № 3 Илье Гуляеву, «Гимназии № 1 имени А.С.Пушкина» Анастасии Козловской, «общеобразовательной школы № 54 имени Ю.А. Гагарина» Екатерине Шитиковой, выпускнице общеобразовательной школы № 3 Ксении Дмитриевой и выпускнице общеобразовательной школы № 26 имени Ю.А. Екатерины Бакуниной Елизавете Щербаковой.

Еще одна выпускница гимназии №1 Анастасия Янчарук набрала сразу 200 балов – 100 балов по русскому языку и 100 – по истории.