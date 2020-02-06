В Севастополе сменился глава департамента общественной безопасности

В правительстве Севастополя принято решение о смене главы департамента общественной безопасности. Исполнявший обязанности директора госструктуры Дмитрий Крупкин уволен с этой должности.

Напомним, что Крупкин был назначен на эту должность 30 сентября 2019 года.

Новым руководителем департамента стал Алексей Краснокутский, бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю.

В МЧС Алексей Краснокутский возглавлял подразделение, отвечающее за мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 217

Источник: Портал Информер