В Севастополе сменился глава департамента общественной безопасности

В правительстве Севастополя принято решение о смене главы департамента общественной безопасности. Исполнявший обязанности директора госструктуры Дмитрий Крупкин уволен с этой должности.
Напомним, что Крупкин был назначен на эту должность 30 сентября 2019 года.
Новым руководителем департамента стал Алексей Краснокутский, бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю.
В МЧС Алексей Краснокутский возглавлял подразделение, отвечающее за мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Четверг, 6 февраля 2020 г. 217
Источник: Портал Информер