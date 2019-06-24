В Севастополе снизят тариф на услугу по обращению с ТКО

24 июня 2019     23
В Севастополе снизят тариф на услугу по обращению с ТКО

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО, – прим. редакции), в части снижения ставки платы за неблагоприятное  воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности (малоопасные), департаментом городского хозяйства города Севастополя произведен перерасчет установленного приказом департамента предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для ООО «Благоустройство города Севастополя» на этот год.

Выходит, что предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО во втором полугодии 2019 года будет снижен до 370,98 руб./м3 (с НДС). В первом полугодии действовал тариф 377,05 руб./м3 (с НДС).

К слову, в Севастополе с 1 июля не предусмотрен рост тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – тарифы на вышеперечисленные услуги будут применяться на уровне, утвержденном на 1 полугодие текущего года.

Поправки затронут только тарифы на электрическую энергию и природный газ, которые будут обусловлены исключительно обязательными графиками изменения тарифов, доведенными федеральными органами власти.

К сведению, тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются по результатам заседания коллегиального органа – правления при департаменте городского хозяйства Севастополя. Протоколы заседания можно увидеть на официальном сайте правительства.

Ознакомиться детальнее с приказами департамента городского хозяйства города-героя в сфере тарифного регулирования можно на официальном сайте правительства Севастополя в разделе «Официальные документы».

Источник: Портал Информер

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