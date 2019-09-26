В Севастополе создадут государственное строительное предприятие

26 сентября 2019     12
В Севастополе создадут государственное строительное предприятие

На заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев заявил о необходимости создания собственного Государственного унитарного предприятия «Севастопольстройпроект». 

По словам главы региона, оно позволит с максимальной эффективностью реализовать задачи по проектированию и строительству объектов социальной инженерной инфраструктуры, выполнять федеральную целевую программу. 

«Нам необходима собственная государственная строительная организация, которая в будущем будет реализовывать те поручения, которые нам будут даны, и в том числе — участвовать в реализации ФЦП. Основная обязанность этой организации — проектирование и строительство объектов в Севастополе», — озвучил Михаил Развожаев на заседании.

При этом он уточнил, что принятие документа – это только первый шаг, так как предстоит огромная работа по созданию крупного госпредприятия с возможностью комплексного проектирования. Развожаев сказал, что за короткий срок важно улучшить социально-экономическую обстановку.

«Севастопольстройпроект» создается на базе ГУП «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя». Основной деятельностью станет проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию больниц, школ, детских садов.

«Проект постановления правительства Севастополя подготовлен в целях эффективного проектирования объектов социальной инфраструктуры, содействия жилищного строительства и формирования рынка доступного жилья», – отметил и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин, представляя проект постановления «О переименовании Государственного унитарного предприятия «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя» в Государственное унитарное предприятие «Севастопольстройпроект».

По словам Кирилкина, Севастополь испытывает проблемы в проектировании и своевременном вводе в эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, а подрядные организации, выигрывающие конкурсы государственных закупок, не справляются с поставленными задачами.

Создание «Севастопольстройпроект» поможет реализовать эффективно работающую систему обеспечения доступным по стоимости жильем отдельных категорий граждан со средними доходами, основанную на рыночных принципах приобретения жилья и долгосрочных ипотечных кредитов, развить систему ипотечного жилищного кредитования.


Четверг, 26 сентября 2019 г. 14

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Внедорожники УАЗ оснастят функцией запуска двигателя со смартфона
Внедорожники УАЗ оснастят функцией запуска двигателя со смартфона

Ульяновский автомобильный завод объявил о начале тестирования внедорожников с новой технологией Connected car. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в …


Московского священника обвиняют в растлении семи несовершеннолетних
Московского священника обвиняют в растлении семи несовершеннолетних

Уголовное дело в отношении 65-летнего руководителя организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» священника Николая Стремского передано в центральный аппарат Следственного комитета России …


Что происходит в ДОСААФ Севастополя?
Что происходит в ДОСААФ Севастополя?

В статьях «Иногородний руководитель ведёт ДОСААФ Севастополя к разорению?» мы рассказывали о сложной ситуации, сложившейся в региональном отделении ДОСААФ Севастополя. …


Медицинский «телефон доверия» появится в Севастополе
Медицинский «телефон доверия» появится в Севастополе

С 1 октября горожане смогут оставить свои жалобы и пожелания по оказанию медицинских услуг. В Севастополе появится медицинский «телефон доверия». …


Вести Севастополь 26.09.2019
Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Газа нет, вода – по графику. Жители  многоквартирных домов на Камышовом шоссе несколько десятилетий не могут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты