В Севастополе создадут государственное строительное предприятие

На заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев заявил о необходимости создания собственного Государственного унитарного предприятия «Севастопольстройпроект».

По словам главы региона, оно позволит с максимальной эффективностью реализовать задачи по проектированию и строительству объектов социальной инженерной инфраструктуры, выполнять федеральную целевую программу.

«Нам необходима собственная государственная строительная организация, которая в будущем будет реализовывать те поручения, которые нам будут даны, и в том числе — участвовать в реализации ФЦП. Основная обязанность этой организации — проектирование и строительство объектов в Севастополе», — озвучил Михаил Развожаев на заседании.

При этом он уточнил, что принятие документа – это только первый шаг, так как предстоит огромная работа по созданию крупного госпредприятия с возможностью комплексного проектирования. Развожаев сказал, что за короткий срок важно улучшить социально-экономическую обстановку.

«Севастопольстройпроект» создается на базе ГУП «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя». Основной деятельностью станет проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию больниц, школ, детских садов.

«Проект постановления правительства Севастополя подготовлен в целях эффективного проектирования объектов социальной инфраструктуры, содействия жилищного строительства и формирования рынка доступного жилья», – отметил и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин, представляя проект постановления «О переименовании Государственного унитарного предприятия «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя» в Государственное унитарное предприятие «Севастопольстройпроект».

По словам Кирилкина, Севастополь испытывает проблемы в проектировании и своевременном вводе в эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, а подрядные организации, выигрывающие конкурсы государственных закупок, не справляются с поставленными задачами.

Создание «Севастопольстройпроект» поможет реализовать эффективно работающую систему обеспечения доступным по стоимости жильем отдельных категорий граждан со средними доходами, основанную на рыночных принципах приобретения жилья и долгосрочных ипотечных кредитов, развить систему ипотечного жилищного кредитования.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 14

Источник: Портал Информер