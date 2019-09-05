В Севастополе создадут устричную ферму

В департаменте сельского хозяйства состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам развития отрасли аквакультуры в регионе.

В рабочей встрече приняли участие представители департаментов сельского хозяйства, имущества и земельных отношений, экономики Севастополя, Севприроднадзора, а также руководители предприятий, занятых в сфере аквакультуры и представители Крымской ассоциации аквакультуры.

Главной темой обсуждения стало создание на территории Севастополя полноценной береговой инфраструктуры, по возможности приближенной к береговой линии, которой могли бы пользоваться предприятия аквакультуры (марикультуры), выращивающие мидии и устрицы.

Марикультура – одно из наиболее популярных и динамично развивающихся в настоящее время направлений рыбохозяйственной отрасли города.

В 2018 году севастопольские предприятия вырастили 69 тонн аквакультуры, за первое полугодие 2019 года – 24 тонны.

Из 10 сформированных на 15 июля 2019 года в Черном море рыбоводных участков 7 были по итогам аукционов переданы в пользование субъектам хозяйствования. Большинство сформированных во внутренних морских водах Севастополя участков расположены вдоль береговой линии от реки Кача до поселка Андреевка.

Чтобы успешно проводить на них зарыбление и последующее обслуживание устричных и мидиевых ферм, необходима база на берегу, где предприятия могли бы осуществлять заправку и техническое обслуживание плавсредств, сортировку и калибровку спада, выгружать, фасовать и складировать готовую продукцию.

Кроме того, моллюски товарного размера должны пройти предпродажную ионизацию в течение не менее 2 суток.

Наиболее экономически целесообразной моделью, по мнению большинства участников совещания, могла бы стать общая береговая база для нескольких субъектов хозяйствования.

Сейчас работа находится на этапе определения земельного участка на берегу, на котором смогла бы разместиться береговая база.

«Очень важно, чтобы участок для создания береговой базы не только всех устраивал по месту расположения, но и соответствовал всем требованиям российского законодательства и экологической безопасности.

Мы хотим понять ваши технические и ресурсные потребности, видение каждого из вас – где должна располагаться, как именно должна работать такая береговая база. От этого зависит последующая реализация проекта и возможные меры государственной поддержки», – обратился руководитель департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков к руководителям предприятий.

Также он предложил субъектам хозяйствования обдумать и предложить на коллегиальное рассмотрение всех участников рабочей группы примерные проекты будущей береговой базы, на основании которых можно было бы понять, какие именно ресурсы необходимы для создания базы.

Выездное заседание рабочей группы для осмотра на местности потенциальных земельных участков для создания береговой базы состоится 6 сентября.





Четверг, 5 сентября 2019 г. 352

Источник: Портал Информер