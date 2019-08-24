В Севастополе создадут центры первичной онкологической амбулаторной помощи

В Севастопольском онкодиспансере состоялось выездное совещание Общественного совета при департаменте здравоохранения.

В обсуждении ключевых вопросов работы онкослужбы приняли участие замдиректора департамента здравоохранения Екатерина Кормачева, главный врач онкодиспансера Василий Ощепков и специалисты территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Один из вопросов, волнующий севастопольцев – доступность специалистов. Это связано с нехваткой онкологов. Для привлечения специалистов департамент здравоохранения совместно с правительством города проводит комплексную работу.

«Внедряются программы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Разрабатываются методы стимулирования врачей и средних медицинских работников за каждый выявленный случай злокачественного новообразования на ранней стадии. Такие стимулирующие меры должны повысить укомплектованность кадров, а значит – записаться к онкологу станет гораздо проще», – рассказали в Севастопольском городском онкологическом диспансере.

Повысить качество и доступность онкологической помощи в городе призвано и создание центров амбулаторной онкологической помощи.

«Главная наша задача – организовать онкологическую помощь в первичном звене. В перспективе — в каждой поликлинике должны быть онкологи. Их миссия – оказание первичной онкопомощи. Они будут работать с пациентами, имеющими подозрение на рак, проводить углубленную диагностику и химиотерапию, которая не требует госпитализации, а в случае необходимости онкологи поликлиник будут в оперативном порядке направлять в онкодиспансер. Это снимет часть нагрузки с онкологов стационара, позволив им направить все свои силы на пациентов, получающих лечение в диспансере», – сказал главный врач Севастопольского городского онкодиспансера Василий Ощепков.

По его словам, создание центров амбулаторной онкологической помощи – задача, поставленная Минздравом. К концу 2020 года в Севастополе должен заработать первый такой центр. В последующем их планируется еще два. Центры будут созданы на базе 1-й, 4-й и 9-й городских больниц.

«Онкологическая помощь – одно из приоритетных направлений нашей работы. Борьба с онкозаболеваниями входит в национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президентом страны в прошлом году.

Согласно нацпроекту, в Севастополе действует региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями. В рамках нее ведется обновление материально-технической базы, в ней же предусмотрено и создание центров амбулаторной поликлинической помощи.

Одна из наших задач — создание наиболее эффективной маршрутизации пациентов, чтобы была возможность проходить обследования и получать лечение пациентов в установленные территориальной программой сроки. Работаем над этим», – сказала заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя Екатерина Кормачева.

Также на выездном совещании обсуждались вопросы диспансеризации.

В 2018 году в России при прохождении профосмотров и диспансеризации было зарегистрировано почти 200 тысяч случаев онкологических заболеваний, из них в Севастополе только 135 случаев. В стране из 1000 человек более 700 прошли диспансеризацию, в то же время в городе – только 100. Очень часто заболевание выявляется именно в ходе плановых осмотров. Вместе с тем, довольно долго оно может протекать бессимптомно. Онкологи подчеркивают: чем раньше выявлена онкология, тем больше шансов на борьбу с ней.

В 2018 году в севастопольских поликлиниках впервые начали работать смотровые кабинеты, помогающие врачам в выявлении злокачественных новообразований визуальных локализаций.

Кроме того, запланирована разработка мероприятий по внедрению системы Fast Track (зеленый коридор) при проведении диагностики злокачественных новообразований в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению города. Предусмотрен комплекс мер по развитию паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Продолжится внедрение и телемедицинских технологий, не только в виде консультаций с федеральными центрами, но и между городскими специалистами.

Источник: Портал Информер