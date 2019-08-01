В Севастополе сорваны сроки реконструкции Исторического бульвара

1 августа 2019     8
В Севастополе сорваны сроки реконструкции Исторического бульвара

Сроки масштабной реконструкции Исторического бульвара в Севастополе соблюдены не будут. Об этом на совещании по развитию музеев города сообщил министр культуры России Владимир Мединский. 

«Срок соблюден, скорее всего, не будет. Но мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы сдвижка была минимальной», – заявил министр.

Он добавил, что эти срывы «не носят критического характера». В то же время, по словам Мединского, подрядчик реконструкции объектов мемориального комплекса «Исторический бульвар» должен разобраться со своим субподрядчиком.

«У нас заключен контракт с генподрядчиком – это большая компания, достаточно много работающая с объектами культурного наследия в Крыму. И если она свои обязательства не выполнит, то мы будем преследовать ее всеми силами в рамках закона. Такие возможности у нас имеются», – заявил Мединский.

По его словам, большой объем по трудозатратам и времени занимает музеефикация обнаруженных при реконструкции археологических находок. В частности, было найдено более 20 тыс археологических предметов, 8 тысяч из которых музеи уже приняли на хранение.

Нынешняя реконструкция Исторического бульвара – это первые за 70 лет масштабные работы на данной территории. Стоимость работ – чуть менее 500 млн рублей. Реконструкцию планировали завершить до 2020 года.


Четверг, 1 августа 2019 г. 347

Источник: Портал Информер

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