В Севастополе состоится конференция по созданию инициативной группы в поддержку поправок в конституцию Президента России

ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина», НОД, ВООВ «Боевое братство», международный мотоклуб «Ночные Волки», Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин», РОО Севастопольская Оборона, РОВПО «Оборона Севастополя», РОО «В.О.Л.К.», РОО «Горожане», другие общественные организации, проводят конференцию, по теме: «Формирование инициативной группы в поддержку Конституционных инициатив Президента РФ В.В.Путина в г.Севастополе», которое состоится 07 февраля в 18-00 гостиница «Севастополь», большой конференц – зал «Адмирал».

Организаторы приглашают всех активных граждан, представителей общественных объединений, единомышленников поддержать народную инициативу!

«Чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и предложенные поправки», — сказал Путин.

Президент РФ В.В.Путин подчеркнул, что референдум по поправкам в Конституцию станет высшим проявлением демократии.

«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием.

Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Всё, в конечном счёте, решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.

Наступивший, 2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово – «вместе», потому что Россия – это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства её граждан» – заявил Президент Российской Федерации В.В.Путин.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 107

Источник: Портал Информер