В Севастополе состоится «Кросс нации»

21 сентября в Севастополе состоится легкоатлетический пробег в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Всероссийский день бега – самое массовое спортивное мероприятие в стране. Он проходит ежегодно с 2004 года. В Севастополе пробег проводится в пятый раз.

Старты пройдут на трёх основных дистанциях: 1000 м, 2000 м и 4000 м.

Для детей возрастом десять лет и младше предусмотрена дистанция 500 м, по завершению которой все участники забега будут поощрены сладкими призами.

В рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» Управлением по делам молодежи и спорта запланирован «Цифровой забег» для всех желающих без ограничения возраста.

Пробег проводится по инициативе МИА «Россия Севастополя» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На финише «Цифрового забега» на территории набережной Парка Победы запланировано проведение Фестиваля красок для участников и зрителей спортивно-массового мероприятия.

Победители и призёры на дистанциях легкоатлетического пробега «Кросса нации» награждаются спортивными кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 617

Источник: Портал Информер