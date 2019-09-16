В Севастополе состоялась конференция для бизнес-сообщества

АО «Корпорация развития Севастополя» совместно и Агентство ПМА (г. Санкт–Петербург) провели конференцию для бизнес-сообщества Севастополя, посвященную практическим аспектам применения механизма концессии как формы государственно-частного партнерства.

Мероприятие состоялось 13 сентября 2019 года на площадке Концерна ВКО Алмаз-Антей. В конференции приняли участие представители бизнеса, банков, органов государственной власти и члены общественных организаций.

Как отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Севастополя» Дмитрий Курков, инфраструктурные инвестиции считаются одним из самых эффективных инструментов стимулирования экономического развития.

Для Севастополя концессия может стать не только значимым способом финансирования городских инвестиционных программ, но и повысить эффективность использования и управления государственным имуществом.

Заместитель генерального директора Агентства ПМА Максим Гудков выразил готовность сотрудничества с АО «Корпорация развития Севастополя» по развитию направления государственно-частного партнерства в городе в рамках заключенного между организациями соответствующего соглашения.

На конференции были определены точки роста, достижение которых должно сформировать системное развитие городской инфраструктуры и стимулирование рынка для применения механизмов ГЧП: создание проектного офиса с целью разработки региональных рекомендаций по запуску и управлению проектами ГЧП; разработка специальных механизмов финансирования, в том числе с привлечением кредитных организаций; формирование механизма гарантий инвесторов.

Подводя итоги работы, организаторами был отмечен интерес со стороны участников конференции к предложенной тематике, что является отличной мотивацией для дальнейшей работы по формированию постоянной площадки по взаимодействию бизнеса и власти.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 243

Источник: Портал Информер