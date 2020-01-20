В Севастополе состоялась Стратегическая сессия по вопросам развития туризма

17-18 января в Севастополе на базе центра «Мой бизнес» состоялась Стратегическая сессия, в рамках которой были рассмотрены актуальные вопросы по легализации туристического бизнеса, разработки брендовых маршрутов, экскурсионной деятельности, развития туристского потенциала города и формирования событийной повестки города.

Организаторами выступили правительство Севастополя и Институт дополнительного профессионального образования Севастопольского государственного университета.В мероприятии приняли участие более 100 человек – представители федеральных органов и органов исполнительной государственной власти, организаций сферы туризма Севастополя, общественных организации, представители музеев и высших учебных заведений.

Итогом проведения сессия стали разработанные предложения для последующего включения в проект Стратегии развития туризма в Севастополе.







Понедельник, 20 января 2020 г. 23

Источник: Портал Информер