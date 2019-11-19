В Севастополе состоялось гашение почтовой марки, посвященной полярнику Ивану Папанину

19 ноября в школе №6 состоялась церемония гашения конверта с оригинальной маркой, посвященной 125-летию со дня рождения контр-адмирала, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина Севастополя, доктора географических наук Ивана Папанина.

В мероприятии приняли участие начальник ОСП Севастопольского почтамта Людмила Глущенко, представители департаментов образования, главного управления информатизации и связи, руководство школы, ветераны и школьники.

«Одной из своих главных задач мы ставим сохранение традиций. В Севастополе не так много школ, которые могут гордиться более чем столетней историей. В прошлом году нашей школе исполнилось 120 лет. К этому событию мы открыли музей, где есть стенд, посвященный Ивану Дмитриевичу Папанину. Сегодняшнее мероприятие для нас знаковое, мы гордимся тем, что наш музей пополнится раритетными экземплярами», – сказала директор ГБУ СОШ №6 Наталья Терещенко.

Справка:

Иван Папанин родился 14 (26) ноября 1894 года в Севастополе в семье моряка работавшего в порту. В 1908 году поступил на работу на Севастопольский завод по изготовлению навигационных приборов. Иван Папанин очень хорошо зарекомендовал себя на производстве, в 1912 году его перевели на судостроительный завод в Ревеле (Таллин).

В начале Первой мировой войны Папанина призвали на военную службу, и он вновь оказался в родном Крыму, на Черноморском флоте. 1918–1920 годы – активный участник Гражданской войны на Украине и в Крыму. С 1920 года – комиссар оперативного управления при командующем морскими силами и силами Юго-Западного фронта. С конца 1920 года – комендант Крымского ЧК. С июля 1921 по март 1922 года Папанин работал секретарем Реввоенсовета Черноморского флота.

В 1937–1938 годах Иван Дмитриевич Папанин стал во главе первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс». Данное событие возвело его в ранг одного из самых знаменитых людей в нашей стране и мире.

Эта экспедиция пополнила уникальными научными данными знания об Арктике и ее природе. Итоги работы станции и ее дрейфа были доложены Общему собранию Академии наук СССР 6 марта 1938 года. Оценка деятельности экспедиции была очень высокой. За героический труд в тяжелых условиях Арктики все участники полярного дрейфа были представлены к званию Героев Советского Союза. Научное сообщество также высоко оценило их заслуги. Папанин и радист Эрнст Кренкель получили степени докторов географических наук.

В годы войны он успешно осуществлял прием и переправку на фронт военных грузов, которые доставлялись в СССР из США и Великобритании. Вместе с этой работой он курировал и строительство портовых верфей в Архангельске, Мурманске и на Дальневосточном побережье. В 1943 году ему присвоили воинское звание контр-адмирала.

Славные страницы биографии Ивана Дмитриевича Папанина навсегда вошли в отечественную и мировую историю. Он является почетным гражданином Севастополя, Архангельска, Мурманска и Липецка, республики Крым и Ярославской области. В честь Ивана Папанина назван мыс, расположенный на Таймыре, горы в Антарктиде, подводная гора в Тихом океане и остров в Азовском море.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 106

Источник: Портал Информер