В Севастополе состоялось торжественное собрание в честь Дня Военно-Морского флота

26 июля в Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня ВМФ России. В мероприятии приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, представители Законодательного собрания, общественных организаций, ветераны, моряки, почетные жители города Севастополя.

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов пожелал всему личному составу и гражданскому персоналу флотских предприятий и организаций дальнейших успехов в труде во славу России.

«Вот уже 80 лет в нашей стране в последнее воскресенье июля торжественно отмечается День Военно-Морского флота России. В истории российского государства Военно-Морской флот сыграл особую роль и занимает свое историческое место. Имена флотоводцев, офицеров и простых матросов, выдающиеся подвиги и победы кораблей в морских сражениях являются достоянием не только учебников по военно-морскому искусству, но и мощным фундаментом исторической памяти народа. Каждый из нас понимает, что только наличие мощного флота, способного решать задачи в любой точке мирового океана гарантирует защиту интересов России в современном мире», – сказал Игорь Осипов.

Он отметил, что лучшие качества, присущие российским морякам, были проявлены в годы Великой Отечественной войны. Мужество защитников стало образцом массового героизма, самопожертвования и верности долгу.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в приветственном слове отметил, что правительство Севастополя каждый день работает над улучшением качества жизни семей военнослужащих Черноморского флота и всех севастопольцев.

«От всей души хочу поздравить ветеранов Военно-Морского флота России, всех, кто несет вахту на боевом посту. Россия – черноморская держава! День Военно-Морского флота самый главный праздник города-героя. В Севастополе все связано с легендарным Черноморским флотом, героические страницы военной летописи России написаны моряками-черноморцами. Севастополь воспитал сотни династий военнослужащих, и именно здесь особо остро ощущаешь, что такое патриотизм. Только сообща мы можем добиться блестящего будущего для Севастополя, сделав его главным символом нашего Отечества», – сказал Михаил Развожаев.

В рамках торжественного собрания наградили военнослужащих Черноморского флота, отличившихся в исполнении воинского долга. Они были удостоены наград Российской Федерации, знаков отличия Министра обороны России и командующего Черноморским флотом, отмечены Благодарственными письмами Губернатора города Севастополя.





Суббота, 27 июля 2019 г. 2407

Источник: Портал Информер