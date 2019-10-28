В Севастополе состоятся слушания по бюджету

В среду 30 октября в 10:00 в Законодательном собрании состоятся публичные слушания по проекту бюджета 2020 года и планового периода на 2021 – 2022 годы. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп.

Он также отметил конструктивную работу по обсуждению бюджета со стороны Законодательного собрания.

«Сегодня четвертый день обсуждения проекта бюджета профильной комиссией Законодательного Собрания. Обсуждения проходят достаточно активно. Мы направляем в парламент всю необходимую дополнительную информацию», – сказал Владимир Штоп.

15 октября проект трехлетнего бюджета был направлен в Законодательное собрание.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 45

Источник: Портал Информер