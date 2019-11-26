В Севастополе сотрудники полиции задержали пьяного водителя

26 ноября 2019     14
В Севастополе сотрудники полиции задержали пьяного водителя

Вечером 25 ноября в Гагаринском районе Севастополя полицейские ловили пьяного водителя, успевшего сбить одного человека, зацепить несколько автомобилей и, в конечном счете, врезаться в грузовик. 

Погоня завершилась на проспекте Героев Сталинграда, где водителя задержали сотрудники ГИБДД. Как сообщают очевидцы в группе «Автопартнер. Крым» в соцсети «ВКонтакте», погоня началась на улице Героев Бреста, во дворе дома № 41, расположенного за продуктовым супермаркетом «Novus».

«Он у нас во дворе сбил человека, повредил машину и уехал по тротуару», – сообщает очевидец происшествия. По его словам, пострадавшего пешехода забрала бригада «скорой помощи».

Свидетелями приключений неадекватного водителя были еще несколько человек. Один из них выложил видео с регистратора, на котором видно, как улице Борисова этот водитель, уходя от погони ДПС, одновременно цепляет два автомобиля: один — на встречной полосе, а другой — двигавшийся в попутном направлении.

«Это ч…о чуть двух людей не снесло на пешеходном, перед тем как влетел в грузовичок», «В «Газель». И сбежал. Прямо у меня под окном. А я с работы еду и думаю: чего по пути авто поодиночке на аварийках стоят?», — написали пользователи сети.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 65

Источник: Портал Информер

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