В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли

11 декабря 2019     14
В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли

Уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ветеринарной службы Севастополя провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление несанкционированной торговли продуктами животного происхождения. Проверка проводилась с 1 по 11 декабря. Нарушители выявлены в Ленинском и Гагаринском районах города.

«У многих работников торговых предприятий отсутствовали лицензии на осуществлении предпринимательской деятельности. В отношении нарушителей было составлено 73 административных протокола по ст.14.1 КоАП РФ. Также один из продавцов был привлечен к административной ответственности по ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», – сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники ветеринарной службы выявили 10 объектов торговли, в которых были обнаружены нарушения санитарных правил транспортировки, хранения или реализации продуктов животноводства.

В полиции отметили, что рейды целенаправленно проводятся в канун новогодних праздников.



Среда, 11 декабря 2019 г. 65

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Путин поручил подготовить проект выплат ветеранам к 75-летию Победы
Путин поручил подготовить проект выплат ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру России Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию …


Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1
Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1

17:57 Станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1, сообщает kp.ru. «Здесь пересечение целого ряда магистралей, Арбатско-Покровской …


В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли
В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли

Уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ветеринарной службы Севастополя провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление несанкционированной торговли продуктами животного происхождения. Проверка …


«ИнтерСтрой» предлагает новый видовой жилой комплекс в Алуште
«ИнтерСтрой» предлагает новый видовой жилой комплекс в Алуште

Популярнейший крымский курорт Алушта давно стал изюминкой черноморского побережья благодаря своим красивым и ухоженным пляжам. Город открыт морским течениям, поэтому …


Пятеро российских школьников отравились жевательным табаком
Пятеро российских школьников отравились жевательным табаком

В Севастополе Следственный комитет России начал проверку после того, как пятеро школьников отравились жевательным табаком и попали в больницу. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты