В Севастополе сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли

Уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ветеринарной службы Севастополя провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление несанкционированной торговли продуктами животного происхождения. Проверка проводилась с 1 по 11 декабря. Нарушители выявлены в Ленинском и Гагаринском районах города.

«У многих работников торговых предприятий отсутствовали лицензии на осуществлении предпринимательской деятельности. В отношении нарушителей было составлено 73 административных протокола по ст.14.1 КоАП РФ. Также один из продавцов был привлечен к административной ответственности по ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», – сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники ветеринарной службы выявили 10 объектов торговли, в которых были обнаружены нарушения санитарных правил транспортировки, хранения или реализации продуктов животноводства.

В полиции отметили, что рейды целенаправленно проводятся в канун новогодних праздников.







Среда, 11 декабря 2019 г. 65

Источник: Портал Информер