В Севастополе сотрудники ФСБ задержали экс-главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова (ПОДРОБНОСТИ)

Утром 16 октября на одном из севастопольских сайтов было опубликовано сообщение о том, что сегодня задержан бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от источника в силовых структурах, Тарасов действительно был задержан оперативниками ФСБ на 72 часа.

Информатор также отметил, что, скорее всего, после истечения срока задержания, Тарасову будет предъявлено официальное обвинение и определена мера пресечения свободы.

Он также предположил, что задержание Тарасова связано с расследованием ряда резонансных дел, а по данным делам могут проходить оперативные мероприятия и в отношении других известных в Севастополе лиц.

Редакция «ИНФОРМЕРа» обращает свое внимание на то, что, согласно ранее полученной информации от источника в штабе регионального отделения «Единой России», предполагалось назначить заместителя губернатора Владимира Базарова на должность руководителя Ленинской районной организации партии.

Владимиру Базарова есть над чем подумать…

Но кандидатура Базарова не только не была согласована в центральном штабе партии в Москве. Как заявили в столице: «Эта фамилия даже не подлежит обсуждению».

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» предполагает, что Базаров, возможно, будет проходить по тому же делу, в рамках расследования которого был задержан его бывший подчиненный Михаил Тарасов.

Это не значит, что мы ожидаем задержания и ареста Базарова, но если это произойдет, не будем этому удивлены.

Кроме того, как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от сотрудников аэропорта Симферополя, 15 октября в столице Крыма приземлился борт, на котором находились оперативные сотрудники и следователи центрального аппарата ФСБ.

Как утверждают грузчики аэропорта, прибытие этой представительной делегации может стать началом весьма громких задержаний и арестов в Крыму и Севастополе.

Более того, у редакции «ИНФОРМЕРа» есть веские основания предполагать, что с прибытием этого борта в Крыму и Севастополе будет проведена весьма жесткая и болезненная для многих зачистка по-дагестанскому образцу.

Будем наблюдать…







Среда, 16 октября 2019 г. 3045

Источник: Портал Информер