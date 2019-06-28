В Севастополе спортплощадку установили в охранной зоне высоковольтной линии электропередач

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила факт установки управляющей компанией «Север» спортивной площадки в охранной зоне высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В 2018 году государственное унитарное предприятие «Управляющая компания «Север» выступило заказчиком выполнения работ по строительству спортивной площадки в селе Поворотное, и на основании разработанной проектной документации она была подрядчиком построена. Однако в ходе надзорных мероприятий установлено, что спортивная площадка находится в охранной зоне высоковольтной линии электропередач», – говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры считают, что занятия на такой площадке создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать управляющую компанию перенести объект в безопасное место.