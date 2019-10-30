В Севастополе станет больше бюджетных учреждений

На общественных обсуждениях бюджета в Заксобрании директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп заявил, что правительство расширит число бюджетных учреждений города.

Средства на их финансирование заложены в проекте бюджета региона на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.

«Для обеспечения своевременного и качественного предоставления государственных услуг жителям города правительством Севастополя проводятся мероприятия, связанные с увеличением сети государственных учреждений. В проекте бюджета на содержание новой сети предусмотрено в 2020 году 800 млн рублей, в 2021 году – 1,1 млрд рублей, в 2022 – 1,35 млрд рублей», – сказал Штоп.







Среда, 30 октября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер