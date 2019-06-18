В Севастополе стартовал детский слет

17 июня стартовал второй Фестиваль образовательных учреждений «Детский слет Севастополя», посвященный 236-летию основания города и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Слёт стартовал с прохождения туристского маршрута по Большой Севастопольской тропе. На торжественном открытии юных туристов приветствовал и.о. заместителя Губернатора Севастополя Иван Кусов и директор Департамента образования Игорь Белозёров.

В этом году количество участников Фестиваля значительно выросло и по сравнению с прошлым годом составило 1700 детей. В рамках Слета предполагается работа различных интерактивных площадок, среди которых кросс-поход, краеведческие викторины, ориентирование в лабиринте, ориентирование по маркированному маршруту, праздничный концерт с участием творческих коллективов ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества».

Цель слета – популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Напомним, Большая севастопольская тропа – маршрут повышенной сложности. С советского времени он является знаковым для крымского полуострова, хотя и недооцененным в постсоветское время. Общая протяженность – 117 км.

Главной особенностью маршрута является его безопасность. Тропа оборудована навигационными столбами с информационными табличками, имеющими сквозную нумерацию, а также информационными стендами и 6-ю входными группами. Сложные скальные участки тропы оборудованы по принципу виа-ферраты.