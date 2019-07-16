В Севастополе стартовал Международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев»

16 июля 2019     14
В Севастополе стартовал Международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев»

Севастополь впервые принимает Международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев» по футболу.

Более 270 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Смоленска, Керчи, Тулы, Новороссийска и Мурманска на протяжении четырех дней будут состязаться в большом, пляжном и мини-футболе.

Открытие турнира ознаменовала акция памяти у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

«Для Севастополя большая честь принимать детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев». Надеюсь, что самые напряженные битвы и соревнования будут только спортивные и товарищеские. И те гордые звания, которые заслужили наши города в тяжелое время Великой Отечественной войны, будут отстаивать сейчас только в спортивной, честной и дружественной атмосфере. Правительство Севастополя со своей стороны планирует дальше развивать подобные героико-патриотические соревнования в нашем регионе», – сказал и.о. заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов, обращаясь к участникам чемпионата.

Турнир проводится под эгидой председателя Совета Федерации Федерации Валентины Матвиенко.

«Уверен, что не только спортивные соревнования, но и знакомство с историей города, с его героическим прошлым и настоящим, позволит полюбить Севастополь всей душой», – обратился к спортсменам представитель Совета Федерации Валерий Куликов.

В торжественной церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по городу Севастополю Александр Антонцев, начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, генеральный директор АНО «Футбольный клуб «Севастополь» Валерий Чалый.

 

Источник: Портал Информер

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В Севастополе стартовал Международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев»
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