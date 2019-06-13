В Севастополе стартовал чемпионат по граффити

«Севастополь – город культуры и истории», – под таким девизом сегодня в регионе стартовал чемпионат по граффити.

Всего на конкурс было подано более 20 заявок.

По словам организаторов, мероприятие направлено на повышение социальной активности молодежи, воспитание чувства патриотизма и развитие гражданских инициатив.

«Проведением конкурса граффити мы хотим дать возможность молодому поколению реализовать свои идеи и творческие способности. Подобное мероприятие в городе проводится впервые.

В течение мая проводился отборочный этап, все желающие направили свои эскизы с заявками, которые были рассмотрены на заседании архитектурно-художественного совета.Выбраны лучшие эскизы и определено место для нанесения граффити – это подпорная стена на улице Брестской. Надеемся, что этот конкурс привлечет к себе еще большее количество желающих, и в следующем году мы сделаем наш город еще ярче и красивее», – отметил директор департамента аппарата губернатора и Правительства Севастополя Андрей Демидов.

Помимо севастопольских художников в мероприятии также принимают участие представители из Симферополя, Москвы, Северодвинска и Нижнего Тагила. Сегодня к выполнению работ приступили Игорь Назаренко с работой «Дельфины», Артем Линьков с работой «Владимирский собор в Херсонесе» и Людмила Богуцкая с рисунком «Генералиссимус Суворов». По результатам нанесения изображений Архитектурно-художественным советом Севастополя будут определены лучшие работы. Победители получат денежное вознаграждение. Источник: Портал Информер

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