В Севастополе стартовал чемпионат по граффити

«Севастополь – город культуры и истории», – под таким девизом сегодня в регионе стартовал чемпионат по граффити.
«Проведением конкурса граффити мы хотим дать возможность молодому поколению реализовать свои идеи и творческие способности. Подобное мероприятие в городе проводится впервые.
В течение мая проводился отборочный этап, все желающие направили свои эскизы с заявками, которые были рассмотрены на заседании архитектурно-художественного совета.Выбраны лучшие эскизы и определено место для нанесения граффити – это подпорная стена на улице Брестской. Надеемся, что этот конкурс привлечет к себе еще большее количество желающих, и в следующем году мы сделаем наш город еще ярче и красивее», – отметил директор департамента аппарата губернатора и Правительства Севастополя Андрей Демидов.
По результатам нанесения изображений Архитектурно-художественным советом Севастополя будут определены лучшие работы. Победители получат денежное вознаграждение.
Источник: Портал Информер
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