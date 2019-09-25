В Севастополе стартует Фестиваль водных видов спорта

С 29 сентября по 6 октября 2019 года в Севастополе пройдет фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса».

«Фестиваль ежегодно собирает большое количество любителей и ценителей парусного спорта.

Основная точка культурно-развлекательных мероприятий будет находиться на территории набережной Корнилова, в районе памятника Кораблям эскадры.

Каждый желающий сможет прийти и насладиться гонками под парусом, и завершить летний сезон ярким событием.

На сегодня парусным спортом в регионе занимается более 600 спортсменов. В рамках мероприятия, мы уверены, получим новых желающих пополнить ряды парусного спорта города Севастополя», – сказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

В течение восьми дней жители и гости города смогут увидеть парад яхт вдоль набережной, выступление флайбордистов и пиротехническое шоу, ежедневные выступления творческих коллективов, костюмированная анимация, концерты экс-солиста группы «КОРНИ» Александра Асташёнка и группы «УНДЕРВУД», праздничный фейерверк.

Кроме того, всю неделю на внутреннем и внешнем рейдах Севастопольской бухты, а также в акватории водноспортивной станции Спортивного центра морской и физической подготовки за звания лучших будут состязаться яхтсмены и виндсёрферы Севастополя и других городов.

Парусные гонки запланированы на каждый день фестиваля.

В том числе это крейсерские гонки, Большие Севастопольские гонки среди детских и олимпийских классов яхт, а также открытая международная регата Sevastopol International Cup. Таким образом, фестивальные соревнования будут включать в себя выступления спортсменов в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «420», «Лазер», «Луч», «Техно», «RS-X», «470», «Финн», а также в классах парусных досок «Фанборд» и «Формула виндсерфинг».

«Апогеем фестиваля станет проведение международной регаты «Sevastopol International Cup» на яхтах класса J70, предоставленных Национальной парусной лигой. В регате примут участие лучшие гонщики России

Несмотря на санкции, свое участие также подтвердили спортсмены из Ирландии и Сербии. Гонки состоятся в центре Севастопольской бухты, напротив трибуны Командующего Черноморским флотом», – сообщил президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

Соревнования по каждому классу яхт состоят из 3-10 гонок, для крейсерских — из 3-4 гонок.

Справка:

Фестиваль «Севастопольские паруса» способствует позиционированию Севастополя как центра яхтенного туризма на юге России, а также популяризации и развитию водных видов спорта.

Организаторами фестиваля выступают управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Севастополя», государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

Источник: Портал Информер