В Севастополе строители нарушили электроснабжение больницы

30 января 2020     9
В Севастополе строители нарушили электроснабжение больницы

30 января в 12 часов 25 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в ходе земельных работ на территории ГБУЗС «Городская больница № 5» в ходе земельных работ произошло механическое повреждение основного и резервного электрических кабелей, вследствие чего учреждение здравоохранения оказалось обесточено.

Немедленно был запущен собственный дизельный электрогенератор больницы, подавший энергию на отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации.

 

К месту сразу же направилась оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства вступили во взаимодействие с представителями служб и организаций, задействованных в ликвидации последствий происшествия. 

В кратчайшие сроки ООО «Севастопольэнерго» доставлены и введены в строй два дополнительных генератора – для поликлиники и пищевого блока. Электроснабжение с помощью данных автономных источников восстановлено в полном объёме.

 

В данный момент на объекте пребывают 194 ребёнка, 63 родителя, сотрудники учреждения в количестве 53 человек. На месте работают от РСЧС 21 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС 2 человека и 1 единица техники.

Аварийные бригады «Севастопольэнерго» привлечены к работам по восстановлению централизованного электроснабжения городской больницы.



Четверг, 30 января 2020 г. 489

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пассажирка самолета Симферополь—Москва пригрозила взорвать судно
Пассажирка самолета Симферополь—Москва пригрозила взорвать судно

В московском аэропорту Домодедово экстренно приземлился Airbus A-321 авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. Согласно предварительным данным, экипаж лайнера доложил …


В Севастополе строители нарушили электроснабжение больницы
В Севастополе строители нарушили электроснабжение больницы

30 января в 12 часов 25 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России …


Новый спектакль ТЮЗа «Печорин» постановщики обсудили с учителями Севастополя
Новый спектакль ТЮЗа «Печорин» постановщики обсудили с учителями Севастополя

В Севастопольском ТЮЗе “подружат” школу с театром. Для этого учителей города пригласили на творческую встречу с петербургским режиссёром, который сейчас …


Ограничение скорости на неосвещенных дорогах Севастополя - временное
Ограничение скорости на неосвещенных дорогах Севастополя – временное

Дорожную инфраструктуру в Севастополе скоро приведут в порядок, а скоростные ограничения на неосвещенных участках снимут. В правительстве Севастополя обсудили скорость …


СМИ сообщили о переходе Смолова в европейский клуб
СМИ сообщили о переходе Смолова в европейский клуб

Московский «Локомотив» согласовал трансфер российского нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту». Об этом сообщает Betting Insider. По информации СМИ, уже …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты