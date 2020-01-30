В Севастополе строители нарушили электроснабжение больницы

30 января в 12 часов 25 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в ходе земельных работ на территории ГБУЗС «Городская больница № 5» в ходе земельных работ произошло механическое повреждение основного и резервного электрических кабелей, вследствие чего учреждение здравоохранения оказалось обесточено.

Немедленно был запущен собственный дизельный электрогенератор больницы, подавший энергию на отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации.

К месту сразу же направилась оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства вступили во взаимодействие с представителями служб и организаций, задействованных в ликвидации последствий происшествия.

В кратчайшие сроки ООО «Севастопольэнерго» доставлены и введены в строй два дополнительных генератора – для поликлиники и пищевого блока. Электроснабжение с помощью данных автономных источников восстановлено в полном объёме.

В данный момент на объекте пребывают 194 ребёнка, 63 родителя, сотрудники учреждения в количестве 53 человек. На месте работают от РСЧС 21 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС 2 человека и 1 единица техники.

Аварийные бригады «Севастопольэнерго» привлечены к работам по восстановлению централизованного электроснабжения городской больницы.







Четверг, 30 января 2020 г. 489

Источник: Портал Информер