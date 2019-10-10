В Севастополе строители падают с крыш строящихся зданий

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил Инспекции по труду проверить соблюдение мер безопасности на всех стройках государственных объектов в регионе. Этому предшествовало известие о гибели рабочего на одном из таких объектов. Глава города дал свое поручение сегодня на заседании правительства.

«На днях произошло трагическое событие на одной из наших строек бюджетного объекта. Александр Андреевич (Кулагин, вице-губернатор), я прошу, чтобы оперативно Инспекция по труду объехала все наши объекты в плановом порядке за две недели, чтобы посмотрели, что на стройках у нас происходит. Я уже наблюдал это в больнице имени Даши Севастопольской, когда при ремонте по крыше лазают люди без страховки», – сказал Развожаев.

В пресс-службе правительства уточнили, что трагедия произошла при строительстве детского сада на улице Симонок (Северная сторона города).

На объекте работает подрядная организация ООО «ПромЖилСтрой». Планировалось, что строительство детского сада будет окончено в конце октября текущего года.

Напомним, что в июле 2017 года во время кровельных работ на улице Николая Музыки, 78, один из рабочих сорвался с крыши и упал с 16-метровой высоты. От полученных травм мужчина скончался.

В декабре 2018 года ответственным за гибель рабочего на стройке был назван прораб, который был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

4 января 2018 года со строительных лесов возводящегося дома на улице Брянской упал подсобный рабочий. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в городской больнице №1.







Четверг, 10 октября 2019 г. 1552

Источник: Портал Информер