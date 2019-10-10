В Севастополе строители падают с крыш строящихся зданий

10 октября 2019     13
В Севастополе строители падают с крыш строящихся зданий

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил Инспекции по труду проверить соблюдение мер безопасности на всех стройках государственных объектов в регионе. Этому предшествовало известие о гибели рабочего на одном из таких объектов. Глава города дал свое поручение сегодня на заседании правительства.

«На днях произошло трагическое событие на одной из наших строек бюджетного объекта. Александр Андреевич (Кулагин, вице-губернатор), я прошу, чтобы оперативно Инспекция по труду объехала все наши объекты в плановом порядке за две недели, чтобы посмотрели, что на стройках у нас происходит. Я уже наблюдал это в больнице имени Даши Севастопольской, когда при ремонте по крыше лазают люди без страховки», – сказал Развожаев.

В пресс-службе правительства уточнили, что трагедия произошла при строительстве детского сада на улице Симонок (Северная сторона города).

На объекте работает подрядная организация ООО «ПромЖилСтрой». Планировалось, что строительство детского сада будет окончено в конце октября текущего года.

Напомним, что в июле 2017 года во время кровельных работ на улице Николая Музыки, 78, один из рабочих сорвался с крыши и упал с 16-метровой высоты. От полученных травм мужчина скончался.

В декабре 2018 года ответственным за гибель рабочего на стройке был назван прораб, который был приговорен к двум годам лишения свободы условно. 

4 января 2018 года со строительных лесов возводящегося дома на улице Брянской упал подсобный рабочий. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в городской больнице №1.



Четверг, 10 октября 2019 г. 1552

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Видео обыска у Олега Приходько, задержанного в Крыму за подготовку теракта
Видео обыска у Олега Приходько, задержанного в Крыму за подготовку теракта

ФСБ опубликовала видео задержания члена украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в административном здании в городе Саки. На видео …


В Севастополе строители падают с крыш строящихся зданий
В Севастополе строители падают с крыш строящихся зданий

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил Инспекции по труду проверить соблюдение мер безопасности на всех стройках государственных объектов в регионе. Этому предшествовало …


Делегация немецких туроператоров побывала в Крыму
Делегация немецких туроператоров побывала в Крыму

Представители 27 туристических компаний из Германии, заинтересованные в организации поездок, побывали на полуострове. «Озвучить себя они не могут из-за санкций. …


Территория Крыма будет на 100% покрыта цифровым телевидением
Территория Крыма будет на 100% покрыта цифровым телевидением

Жители 183 населённых пунктов цифровой сигнал смогут получать через спутник. В Республике 96,9% населения охвачено цифровым телевидением. Оставшиеся 3,1% – …


Путин поддержал идею создания фонда поддержки футбольных клубов
Путин поддержал идею создания фонда поддержки футбольных клубов

19:27 Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда для финансовой поддержки футбольных клубов. РИА Новости «Хорошая идея с фондом. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты