В Севастополе сформирована спортивная рота для прохождения срочной службы призывниками. Об этом сегодня на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Талантливые ребята, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта, смогут улучшить свои результаты, пройдя службу по призыву в этих подразделениях. Пятая такая рота была сформирована в Севастополе 1 июля», – сказал Шойгу.

Спортивные роты были сформированы в России в 2013 году в четырёх городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону. В них спортсмены смогут совмещать военную службу с тренировками, а также принимать участие в российских и международных соревнованиях.

В настоящее время в Вооружённых силах РФ также действуют 4 научно-производственных роты и 17 научных рот для талантливых выпускников учебных заведений.