В Севастополе увеличат стоимость квадратного метра приобретаемого жилья

Правительство Севастополя увеличило предельную стоимость одного квадратного метра жилья, которое приобретается для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов пояснил, что утвержденная ранее стоимость не соответствовала рыночной, заявок на участие в торгах не поступало.

«Предельная стоимость одного квадратного метра жилого помещения составит 75 373 рубля», – сказал Гапицонов.

Врио губернатора Михаил Развожаев поручил департаменту капитального строительства срочно объявить аукцион и проинформировать застройщиков о новой стоимости квадратного метра.

«Может, мы еще какую-то часть людей перед Новым годом сможем осчастливить новой квартирой. Разберитесь, кто у вас в департаменте за это направление отвечает, и представьте мне предложение о наказании.

Нельзя полтора месяца заниматься бюрократической возней и поставить под угрозу выполнение программы и возможность людей переехать в нормальные квартиры», – сказал Развожаев.

Стоит отметить, что в 2014 году было введено всего 158 тысяч кв. метров жилья, в 2015 и вовсе – 135,6 тысячи. Ситуация выправилась лишь в 2018 году. При этом квартиры в новостройках за 4 года подорожали почти в 1,5 раза: средняя цена за квадратный метр в новых домах достигла 80 тысяч рублей по сравнению с 60 тысячами в 2015.

По мнению Почётного строителя России, президента «Союза строителей Севастополя» Александра Лившица, для выполнения майского указа президента от 2018 года в городе необходимо построить к 2024 году 360 тысяч квадратных метров жилья.

«А для реализации такого плана строителям необходимы свободные площадки», – отметил Лившиц и дополнил, что решением может стать изменение вида разрешенного использования земельных участков, а также развитие новых микрорайонов-спутников.

Президент «Союза строителей Севастополя» заключил, что всё, что не регламентируется законом, — это преступление.

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Для сведения:

Одна из приоритетных задач, как ещё в прошлом году сказал вице-губернатор Илья Пономарёв, это земельно-имущественные отношения. Речь шла и о проведении в регионе земельных аукционов, предполагающих выделение инвесторам участков под застройку.

Чиновник отметил, что планируется расторговать разные участки и под размещение коммерческих объектов, и под жилую застройку.

24 мая текущего года севастопольские депутаты приняли закон о критериях масштабных проектов, позволяющих выделять землю инвесторам без конкурса. На следующий день вице-губернатор Илья Пономарёв отметил, что принятие закона, определяющего критерии предоставления земельных участков потенциальным инвесторам без проведения торгов, – это большая победа команды губернатора и шаг вперед в деле законодательного регулирования вопросов инвестиционной деятельности в Севастополе.

Но в регионе, к великому сожалению, в градостроительной отрасли не всё в порядке: нет Генплана, правил землепользования и застройки, огромные территории ждут ренновации, требуется обновление жилого фонда, более 80 объектов (и коммерческие, и ФЦП) в ожидании изменений в приказ минкульта от 12.08.2016 N 1864.

Для выполнения задачи президента РФ Владимира Путина (в 2018 выйти на 88 млн. кв.метров, и в последующие годы, до 2024 года – 120 млн. кв.метров в год) в городе федерального значения РФ, как отметил президент «Союза строителей Севастополя» Александр Лившиц, следует построить более 2 млн. кв. метров жилья.

Источник: Портал Информер