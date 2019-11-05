В Севастополе увеличат финансирование государственных СМИ

В проекте бюджета Севастополя на 2020 финансирование государственных СМИ увеличено в два раза по сравнению с этим годом. Общая сумма расходов составит около 25 млн рублей.

Так, ГАУ «Севастопольская телерадиокомпании» (СТВ, Севастополь 24, СевастопольFM) получит около 113 млн. рублей. Печатные СМИ – 11 млн.руб составят 125 млн. рублей.

Напомним, что именно финансирование гостелерадиокомпании стало камнем преткновения при утверждении бюджета 2019 года. На фоне жесткого противостояния между Алексеем Чалым и губернатором Дмитрием Овсянниковым.

Подконтрольные бизнесмену Чалому депутаты Заксобрания добились значительного уменьшения финансирования телеканала ИКС (СТВ) – до 20 млн рублей.

Причина этих действий вполне понятна – перед выборами Чалый стремился ослабить медиа-ресурсы противника и обеспечить свою монополию на информационном поле.

После назначения Михаила Развожаева, который стал проводить политику умиротворения бизнесмена Чалого и исполнения почти всех его прихотей, конфликт вокруг телекнала СТВ потерял свою актуальность.

Уже в июле депутаты Заксобрания приняли поправки, согласно которым госканал получил дополнительные 47 млн рублей.

Напомним, что на данный момент в структуру СТВ входят два телеканала (собственно СТВ и Севастополь-24) и радиостанция Севастополь FM.

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Вторник, 5 ноября 2019 г. 148

Источник: Портал Информер