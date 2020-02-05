В Севастополе увеличилось число заболевших глистами

В Севастополе наблюдается рост числа заболевших энтеробиозом (глистами). В 2019 году таких пациентов стало больше почти на 20%. Об этом сообщает пресс-служба городского Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики.

«В Севастополе в 2019 году наблюдался рост заболеваемости энтеробиозом на 18,2%. Основную долю среди заболевших (99%) составляют дети до 17 лет. Заболеваемость энтеробиозом детского населения на 15,6% выше уровня прошлого года», – указано в сообщении.

В Центре отмечают, что это болезнь, от которой легко уберечься, используя простые меры профилактики: чаще мыть руки перед едой, после прогулки и туалета.

Справка:

Энтеробиоз – гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый червями из рода остриц. В России является доминирующей инвазией (проникновение паразитов в организм человека, то есть заражение) в структуре выявляемых паразитарных заболеваний – 72% случаев.







Среда, 5 февраля 2020 г. 262

Источник: Портал Информер